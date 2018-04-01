Украина продолжает искать пути реализации инициативы о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом заявил президент в ходе визита в Мариуполь, передает со ссылкой на .

"Мы продолжаем активно искать пути реализации моей инициативы о развертывании миротворческой миссии на временно оккупированных территориях, включая неконтролируемый участок границы с Россией", - сообщил Порошенко.

Ми продовжуємо активно шукати шляхи реалізації моєї ініціативи про розгортання миротворчої місії на тимчасово окупованих територіях, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з Росією.

— Петро Порошенко (@poroshenko) April 1, 2018

Кроме того, он добавил, что с 30 марта Украина снова пытается обеспечить режим прекращения огня по случаю Пасхальных праздников.

"Рассчитываю, что на этот раз Москва наконец будет следовать букве и духу документа, под которым стоит подпись президента Росссии", - заявил президент.

З 30 березня ми знову намагаємося забезпечити режим припинення вогню з нагоди Великодніх свят. Розраховую, що цього разу Москва нарешті слідуватиме букві і духу документа, під яким стоїть підпис президента .

— Петро Порошенко (@poroshenko) April 1, 2018

Напомним, Порошенко 10 апреля совершит визит в Берлин (Германия) для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

"Когда миротворцы будут везде - от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, тогда не будет места российской армии, она пойдет через границу", - заявил Порошенко.

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