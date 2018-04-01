|На столичном бульваре Тараса Шевченко дерево повредило два авто
|01.04.2018 19:22
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В Киеве на бульваре Тараса Шевченко 1 апреля дерево упало на два автомобиля.
В Киеве дерево повредило два авто, информирует svodka.net.
Инцидент произошел на столичном бульваре Тараса Шевченко. Жертв и пострадавших нет, на данный момент на месте происшествия работают правоохранители.
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Отмечается, что обвалились ветки старого дерева. В результате инцидента пострадавших нет, однако автомобили Dacia и Honda получили повреждения – царапины и вмятины.
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Ранее в Киеве на припаркованные автомобили по улице Макеевской упало дерево.
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