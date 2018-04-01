Во Франции в результате аварии на карусели один человек погиб, четверо пострадали
01.04.2018 19:23
Один из пострадавших в результате аварии на карусели во Франции,
восьмилетний ребенок, получил серьезные травмы. Во Франции
произошла авария на карусели Фото: EPA (архив) По одной из версий,
42-летний мужчина не находился в карусели, его убила деталь,
оторвавшаяся от конструкции. По другим данным, мужчина находился в
карусели с двумя детьми и его выбросило с атракциона.Один из
пострадавших, восьмилетний ребенок, получил серьезные травмы.