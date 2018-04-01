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Во Франции в результате аварии на карусели один человек погиб, четверо пострадали
01.04.2018 19:23
Один из пострадавших в результате аварии на карусели во Франции, восьмилетний ребенок, получил серьезные травмы. Во Франции произошла авария на карусели Фото: EPA (архив) По одной из версий, 42-летний мужчина не находился в карусели, его убила деталь, оторвавшаяся от конструкции. По другим данным, мужчина находился в карусели с двумя детьми и его выбросило с атракциона.Один из пострадавших, восьмилетний ребенок, получил серьезные травмы.

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