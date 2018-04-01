Бывший представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович была избрана на
должность комиссара Совета Европы по правам человека 24 января.
Миятович вступила в новую должность Фото: coe.int Миятович избрали
на эту должность 24 января. Она сменила латыша Нилса Муйжниекса,
который был комиссаром по правам человека с 2012 года. С 2010
по 2017 год Миятович занимала должность представитель
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам
свободы СМИ.
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