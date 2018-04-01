Бывший представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович была избрана на должность комиссара Совета Европы по правам человека 24 января. Миятович вступила в новую должность Фото: coe.int Миятович избрали на эту должность 24 января. Она сменила латыша Нилса Муйжниекса, который был комиссаром по правам человека с 2012 года. С 2010 по 2017 год Миятович занимала должность представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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