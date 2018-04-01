Во время переговоров лидеры нормандской четверки "додавили" президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы тот одобрил заявление о перемирии на Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

"Я убежден, что когда мир услышал о трагедии в Волновахе, поддержка Украины в мире значительно возросла…Именно следовательно, проведя переговоры с канцлером Германии, президентом Франции, мы обратились к Путину и дожали его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно было наступить с 30 марта. Это перемирие нам нужно как воздух", - сказал он.

Порошенко отметил, что в соглашении о перемирии есть условия, согласно которым можно вводить специальную миротворческую миссию после соответствующего решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Как сообщал svodka.net, в воскресенье, 1 апреля, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с военнослужащими 79 десантно-штурмовой бригады и бойцами Национальной гвардии, защищающими Украину на Донбассе.

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