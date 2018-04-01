Глава государства посетил в Мариуполе матч 25-го тура украинской Премьер-лиги между «Мариуполем» и «Динамо». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Президент Украины Петр Порошенко посетил футбол с детьми из города Волноваха Донецкой области, информирует svodka.net.

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Глава государства посетил матч 25-го тура украинской Премьер-лиги между «Мариуполем» и «Динамо», в котором победу со счетом 3:2 одержал клуб из Киева.

«Как и обещал в Волновахе детям — взял их на футбольный матч в Мариуполь. Болеть вместе за украинский футбол!» — написано на странице Порошенко в Facebook.

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Киевское «Динамо» вырвало фееричную волевую победу на выезде над «Мариуполем». Матч 25-го тура чемпионата Украины завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Обе команды активно начали встречу, отвечая атакой на атаку. Несмотря на статус андердога, именно «Мариуполь» забил первым. На 28-й минуте Бойко не разобрался с защитником, позволив Тотовицкому удивить ворота с нескольких метров.

Невероятно зрелищный момент произошел в середине второго тайма. На 65-й минуте защитники азовцев пытались вынести мяч из своей штрафной, а Шапаренко без раздумий феноменально пробил с лету — без шансов для опытного голкипера «Мариуполя» Рустама Худжамова.

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