В Одессе состоялся традиционный праздник "Юморина". Об этом сообщает корреспондент

В этом году знаменитый фестиваль проводится 45 раз подряд. Началась Юморина традиционным первоапрельским карнавальным шествием и фестивалем клоунов "Комедиада".

Парад юмора стартовал в полдень от Соборной площади. Яркое карнавальное шествие прошло по улице Дерибасовской через Думскую площадь и Приморский бульвар к Екатерининской площади. В параде приняли участие лучшие люди города тысячи мимов, клоунов, музыкантов, живых скульптур, танцоров, любителей комиксов.

Достойное место между них заняли популярные актеры "Маски-шоу" и участники фестиваля клоунов "Комедиада". Главный выговор на нынешней Юморине сделан на многонациональности города - праздник прошел под лозунгом "Одесса для всех - все для Одессы".

В рамках Юморины - 2018 в Одессе пройдет очередной VIII Международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиада". Ожидается, что в конкурсе примут участие клоуны из Испании, Бразилии, Венгрии, Израиля, Польши, Франции. Также приедут известные артисты и продюсеры из Японии, Австрии, Италии, Германии, Бельгии, Монако. Среди почетного жюри и сын знаменитого Чарли Чаплина.

Напомним, в Одессе, во время празднования "Юморины 2018" на мужчину обрушился фрагмент фасада.

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