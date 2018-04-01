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Мамина копія: Оля Цибульська показала маленького сина (ФОТО)
01.04.2018 19:42
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Відома телеведуча Оля Цибульська ще у січні 2015 року вперше стала мамою, народивши сина, втім, шанувальники досі не бачили обличчя малюка, та й самого рідко бачать на фото зірки в Інстаграмі - матуся обмежує приватне життя від цікавих поглядів фанів.

СЬогодні ж у Інстаграмі Цибульської з'явилося яскраве селфі з хлопчиком - родина вирушила до церкви святити вербу.

"Не я б'ю - верба б'є", - підписала фото Оля.

Допис, поширений Оля Цибульская (@cybulskaya) 1 Кві 2018 р. о 1:55 PDT


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