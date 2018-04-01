|Мамина копія: Оля Цибульська показала маленького сина (ФОТО)
|01.04.2018 19:42
|
Відома телеведуча Оля Цибульська ще у січні 2015 року вперше стала мамою, народивши сина, втім, шанувальники досі не бачили обличчя малюка, та й самого рідко бачать на фото зірки в Інстаграмі - матуся обмежує приватне життя від цікавих поглядів фанів.
СЬогодні ж у Інстаграмі Цибульської з'явилося яскраве селфі з хлопчиком - родина вирушила до церкви святити вербу.
"Не я б'ю - верба б'є", - підписала фото Оля.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями