|Стало известно, сколько миллионов держит в банке Ульяна Супрун
|01.04.2018 19:45
|
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подала э-декларацию за прошлый год. Чиновница задекларировала 357 375 грн дохода.
Его основу составляет зарплата. Только 9,1 тыс. грн - процент от банковского вклада, передает со ссылкой на .
На банковский счетах в Украине Ульяна Супрун держит почти 141 тыс. грн. Также вместе с мужем имеют $ 3,6 млн в банках . В пользуются квартирой площадью 128,7 кв. м.
1 апреля закончился очередной этап подачи электронной декларации. Всего их зарегистрировали 816 509.
Поделитесь статьей с друзьями