И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подала э-декларацию за прошлый год. Чиновница задекларировала 357 375 грн дохода.

Его основу составляет зарплата. Только 9,1 тыс. грн - процент от банковского вклада, передает со ссылкой на .

На банковский счетах в Украине Ульяна Супрун держит почти 141 тыс. грн. Также вместе с мужем имеют $ 3,6 млн в банках . В пользуются квартирой площадью 128,7 кв. м.

1 апреля закончился очередной этап подачи электронной декларации. Всего их зарегистрировали 816 509.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира