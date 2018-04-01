Из Восточной Гуты, которая находится в осаде правительственных войск, эвакуированы еще 2872 гражданские лица и бойцы оппозиционных группировок.

Согласно договоренности, беженцев разместили в лагерях в Идлибе и на западе Алеппо, информирует svodka.net.

Двенадцатая автоколонна с эвакуированными Восточной Гуты достигла подконтрольной противникам президента Башара Асада в провинции Идлиб на севере Сирии, сообщает агентство Анадолу.

между эвакуированных — 644 женщины и тысяча семьдесят два ребенка. Беженцев размещены в лагерях в Идлибе и на западе Алеппо.

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Гарантом договоренности об эвакуации из населенных пунктов Арбин, Земелка и Айн Терма в пригороде сирийской столицы выступила Россия.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, во время конфликта погибли более 400 тысяч человек, более 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. Почти 5 миллионов человек нашли убежище за пределами страны.

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С февраля этого года войска режима Асада проводят крупную наступательную операцию в пригороде Дамаска, Восточной Гуте, которая находилась под контролем оппозиции с 2012 года. Западные правительства и ООН призвали режим Асада и его союзников, включая россию, прекратить наступление, жертвами которого стали свыше 1 тысячи мирных жителей, в том числе 215 детей.

24 марта режим Асада заявил о восстановлении контроля над расположенным в анклаве Восточная Гута городу Хараста, которое ранее контролировали бойцы оппозиции.

Перехода Харасти под контроль войск Асада предшествовала эвакуация из города последней группы бойцов исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» и членов их семей.

Это произошло в рамках достигнутого ранее соглашения с режимом Асада о выход повстанцев из города по гуманитарному коридору в обмен на гарантии безопасности.

Бойцов оппозиционного к режиму Асада группировки перевезли в районы северо-западной провинции Идлиб, которая находится под контролем оппозиции.

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