Израиль не будет проводить независимое расследование столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими военнослужащими в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 1 апреля, заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман, со ссылкой на DW передает

"Никакой комиссии по расследованию не будет", - сообщил он, добавив, что планов сотрудничать с подобными структурами у него также нет.

Разобраться в том, что произошло в секторе Газа, ранее потребовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и главный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини.

Как сообщал во время протестов на границе Израиля и Сектора Газа в результате столкновений с израильскими военными были ранены и застрелены около 70 палестинцев.

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