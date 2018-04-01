Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын в Пхеньяне посетил концерт поп-исполнителей из Южной Кореи. Об этом сообщает The Guardian .

В Большом драматическом театре Пхеньяна состоялся концерт под названием "Весна идет". В нем приняли участие 11 южнокорейских исполнителей, включая герлз-бенд Red Velvet, относящийся к направлению к-поп (корейская поп-музыка). Всего в Северную Корею прибыли более 150 музыкантов, спортсменов и журналистов. Об этом сообщает Sky News .

В воскресенье, 1 апреля, руководитель Корейской народно-демократической республики в первый раз побывал на концерте музыкантов из Южной Кореи.

"(Ким) проявил большой интерес к представлению и расспрашивал о песнях и текстах", - сказал министр культуры Южной Кореи До Чон Гван.

Как сообщал svodka.net ранее, в столицу Корейской народно-демократической республики город Пхеньян прибыли 186 артистов из Южной Кореи для того, чтобы принять участие в двух шоу.

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