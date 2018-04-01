До 1 апреля, киевская патрульная полиция опубликовала подборку забавных вызовов, которые поступали от граждан в милицию, передает со ссылкой на .

"Пусть во всех 1 апреля будет веселое настроение! Не коллегам - мы на службе. Мы умеем снимать кошек с деревьев и переводить бабушек через дорогу ... Но вы тоже это можете сделать. Без нас! Согласно законодательству, мы должны отреагировать на любые вызовы, независимо от его содержания. В товремя, когда мы отрабатываем такие вызовы, кто-то нуждается в нашей помощи", - пишет патрульная Оксана Никонова в Facebook.

Люди жалуются на соседей, снеговиков в форме мужских гениталий, просят забрать сына из корпоратива, помочь с агрессивной кошкой, трупом голубя, разбитым градусником, краном, который бьет током, и другим.

В Американском доме в открылась выставка "Троллейбусные хроники".

Экспозиция состоит из услышанных разговоров в троллейбусах столицы. В течение последних 2 лет автор выставки Ольга Гарбовський публиковала на странице в Facebook рассказы о забавных ситуациях, свидетелем которых им пришлось стать. Для выставки из 40 историй отобрали 13 самых интересных.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира