|Боевики на Донбассе три раза за три дня обстреляли беспилотники ОБСЕ – СЦКК
|01.04.2018 20:03
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Наблюдатели неоднократно заявляли об обстрелах их беспилотников на Донбассе.28 марта заместитель главы Миссии Александр Хуг объявил о возобновлении полетов беспилотников СММ ОБСЕ и призвал обе стороны конфликта не препятствовать их работе.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.
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