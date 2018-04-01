По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации на Донбассе, все три раза после обстрела беспилотников представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ были вынуждены покинуть район. Этот материал можно прочитать и на украинском языке задача ОБСЕ начала работу в июле 2014 года Фото: ЕРА Один из беспилотников был сбит в районе населенного пункта Миусинск в Луганской области, где боевики устроили своего рода полигон.Во всех трех случаях наблюдатели Миссии были вынуждены покинуть район. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1907153059295491 Наблюдатели неоднократно заявляли об обстрелах их беспилотников на Донбассе.28 марта заместитель главы Миссии Александр Хуг объявил о возобновлении полетов беспилотников СММ ОБСЕ и призвал обе стороны конфликта не препятствовать их работе.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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