|С 1 апреля в Украине изменится пересчет пенсий для работающих пенсионеров
|01.04.2018 20:10
|
В Пенсионном фонде рассказали, как автоматически пересчитают пенсии.
Как сообщили в пресс-службе ПФУ, теперь обращение заявителя для пересчета не нужно, он будет происходить автоматически, информирует svodka.net.
При начислениях будут учитывать каждые два года официальной переработки.
Кроме того, в апреле пенсионеры силовых ведомств получат повышенные пенсии, но с учетом увеличенных сумм за январь-март.
Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, в среднем пенсия военнослужащих повысится на 1500 грн.
Читайте: Пенсионные фонды РФ вошли в необратимое пике, - Злой одессит
Надбавку получат 536 тыс чел из около 600 тыс пенсионеров-силовиков в стране. Оставшиеся вышли на пенсию 3 года и менее назад, поэтому им перерасчет производиться не будет.