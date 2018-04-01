В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на совещании с министром социальной политики Андреем Ревой о ситуации с пенсиями военнослужащих, передает со ссылкой на "Правительственный портал".

"В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март, а с мая начнется системная выплата уже повышенных военных пенсий", - сообщил Гройсман.

Он отметил важность того, чтобы до мая все выплаты были осуществлены в полном объеме, ведь с этого месяца необходимо выходить на системность повышенных выплат.

При этом, Рева напомнил, что средний размер повышения пенсий составляет 1500 грн. Он заверил, что все будет проходить в плановом режиме и поставленные задачи будут выполнены.

Как сообщал повышенные пенсии уже выплачено 15,3 тысячам пенсионеров-военнослужащим на общую сумму более 62 миллионов гривен.

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