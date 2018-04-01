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В результате ДТП с автобусом в Бангладеш погибло восемь человек, 26 – пострадало
01.04.2018 20:19
Водитель автобуса в Бангладеш потерял контроль над транспортным средством. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шесть пострадавших в результате аварии в Бангладеш умерли на месте, еще двое – в больнице Фото: EPA (архив) ДТП произошло в ночь на 1 апреля. Водитель потерял контроль над транспортным средством.Шесть человек погибло на месте, двое умерло в больнице. Среди погибших – водитель автобуса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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