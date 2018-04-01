Президент рассказал, как вместе с канцлером Германии Ангелой и президентом Франции Эммануэлем Макроном "дожали" российсого лидера Владимира Путина.

Об этом Порошенко заявил во время встречи с жителями Волновахи 1 апреля, пишет со ссылкой на .

"Наша общая задача - восстанавливать Волноваху и принести мир. Именно следовательно, мы, проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой , президентом Франции Эммануэлем Макроном, мы обратились к Путину и "дожали" его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта", - рассказал президент.

По словам Порошенко, "пасхальное" перемирие Украине необходимо, поскольку является условием введения миротворческой миссии на Донбасс.

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