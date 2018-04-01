|Нацполиция рассказала о курьезных вызовах в День смеха
|01.04.2018 20:26
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В День смеха, 1 апреля, пресс-служба Нацполиции рассказала в Facebook о самых курьезных вызовах патрульных
Нацполіція напоминает, что за ложный вызов спецслужб предусмотрена административная и уголовная ответственность, информирует svodka.net.
— Заявительницу напугали граждане, которые собрались возле двора. Женщина решила, что это колдуны.
— Мальчик сообщил патрульным, что в компьютерной игре у него украли оружие. Он указал, что имеет адрес другого игрока.
— Харьковчанке не дает покоя тот факт, что в соседней квартире, где пять лет никто не живет, работает холодильник. Она просит наряд полиции открыть квартиру.
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— В Днепре мужчина пожаловался полиции на то, что приобрел газету «Пенсионер» в одном лотке по 1,75 гривни, а в другом ее продают за 2 гривни.
— В Тернополе заявитель попросил помощи полиции за то, что его жена привела домой любовника Александра.
Нацполиция напоминает, что за ложный вызов спецслужб предусмотрена административная и уголовная ответственность.