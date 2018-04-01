В День смеха, 1 апреля, пресс-служба Нацполиции рассказала в Facebook о самых курьезных вызовах патрульных

Нацполіція напоминает, что за ложный вызов спецслужб предусмотрена административная и уголовная ответственность, информирует svodka.net.

— Заявительницу напугали граждане, которые собрались возле двора. Женщина решила, что это колдуны.

— Мальчик сообщил патрульным, что в компьютерной игре у него украли оружие. Он указал, что имеет адрес другого игрока.

— Харьковчанке не дает покоя тот факт, что в соседней квартире, где пять лет никто не живет, работает холодильник. Она просит наряд полиции открыть квартиру.

Читайте: Нацполиция пришла на базу "Азова"

— В Днепре мужчина пожаловался полиции на то, что приобрел газету «Пенсионер» в одном лотке по 1,75 гривни, а в другом ее продают за 2 гривни.

— В Тернополе заявитель попросил помощи полиции за то, что его жена привела домой любовника Александра.

Нацполиция напоминает, что за ложный вызов спецслужб предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира