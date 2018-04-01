В течение трех дней "пасхального перемирия" российско-оккупационные войска трижды осуществляли обстрел БПЛА СММ ОБСЕ. Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр штаба АТО, передает

Украинская сторона СЦКК информирует, что главари оккупационных администраций РФ третьи сутки подряд нарушают "пасхальное перемирие", активно применяя при этом стрелковое оружие по позициям ВС Украины, и беспилотным летательным аппаратам СММ ОБСЕ.

По информации наблюдателей Миссии, в течение трех последних дней, во время проведения верификационных мероприятий отвода техники и вооружения на временно неподконтрольных правительству Украины районах, боевики российско-оккупационных войск трижды обстреляли БПЛА СММ ОБСЕ. При этом, близко населенного пункта Минусинск, где боевики устроили своеобразный "полигон", беспилотник СММ ОБСЕ был сбит. Во всех этих случаях представители Миссии были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения.

Вместе с тем, наблюдателям Миссии удалось задокументировать перемещения в этом районе колонну техники, в составе 10 единиц БМП, а также меры подготовки подразделений российско-оккупационных войск.

Как сообщал , российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников, и от начала суток оккупанты провели 14 обстрелов позиций украинских защитников.

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