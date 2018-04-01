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Коноплянка продемонстрировал наибольший регресс среди украинских футболистов
01.04.2018 20:39
Коноплянка продемонстрировал наибольший регресс между украинских футболистов По теме:

Полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка существенно подешевел.

По данным международного портала transfermarkt.de цена Евгения снизилась на 5,5 миллиона евро, передает со ссылкой на .

1 января 2017 по сегодняшний день Коноплняка стоил 18 млн евро, а теперь стоит 12.5 млн евро.

"Топ-10" игроков, которые подешевели.

После товарищеского матча сборной Украины против Саудовской Аравии произошли изменения в статистический данных. Евгений Коноплянка обогнал Гусева по системе гол + пас.







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