Полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка существенно подешевел.

По данным международного портала transfermarkt.de цена Евгения снизилась на 5,5 миллиона евро, передает со ссылкой на .

1 января 2017 по сегодняшний день Коноплняка стоил 18 млн евро, а теперь стоит 12.5 млн евро.

"Топ-10" игроков, которые подешевели.

После товарищеского матча сборной Украины против Саудовской Аравии произошли изменения в статистический данных. Евгений Коноплянка обогнал Гусева по системе гол + пас.

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