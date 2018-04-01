Дублинский кинофестиваль откроет фильм российского продюсера о Великом Ирландском Голоде Драматический триллер «Чёрный 47-й» российского продюсера Аркадия Голубовича, повествующий о Великом Голоде, в середине XIX века унёсшем несколько миллионов жизней обитателей Зелёного острова, откроет Дублинский кинофестиваль. Ранее фильм получил позитивные оценки критиков в рамках мировой премьеры на германском фестивале Берлинале–2018 – одном из ведущих форумов международной индустрии кино. Великий Голод – одна из наиболее чёрных страниц в истории Ирландии. События тех лет затронули каждую ирландскую семью, и память о них стала важной частью ирландского национального самосознания. Фильм режиссёра Лэнсы Дейли через призму трагических событий рассказывает об истории ирландского рейнджера Фини, отслужившего в британской армии и вернувшегося домой. Ужасы голода, эпидемий, хаоса и беззакония, творящиеся на ирландской земле, приводят Фини в ярость и опытный ветеран решает отомстить Британии за всё горе и унижение, обрушившиеся на его народ. Однако другой солдат и коллега Фини – Ханна старается удержать товарища от опрометчивых шагов, полагая, что время для полного освобождения Ирландии от английской оккупации ещё не настало. Крепкая мужская дружба героев, прошедшая закалку войной, позволяет им оставаться соратниками и единомышленниками, несмотря на разные политические убеждения. Главные роли в фильме исполнили молодой актёр Джеймс Френшвилл и Хьюго Уивинг, хорошо известный зрителям по ролям агента Смита в трилогии «Матрица» и эльфа Элронда в фэнтези-эпопее «Властелин колец». Продюсером картины выступил россиянин Аркадий Голубович – исполнительный продюсер кинокомпании Primeridian Entertainment. В портфолио российского продюсера работа над голливудскими фильмами первой величины. В их числе «Третья персона» (в главной роли с Лайам Ниссон), «Голограмма для короля» (в главной роли Том Хэнкс), а также готовящийся к премьере в 2018 году постапокалиптический триллер «Лес рук и зубов», звездой которого станет Мейси Уильямс, знакомая российскому зрителю по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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