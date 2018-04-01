На специальных стендах представлено свыше 70 полуметровых авторских писанок, к созданию которых присоединились как профессионалы, так и любители. При этом, несколько из писанок действительно гигантские – высотой в метр.

В центре Львова на площади Музейной проходит VIII ежегодный «Фестиваль Писанок», информирует svodka.net.

Абстрактные, вязаные, писанки в стиле поп-арт, – таким многообразием порадует львовян нынешний Фестиваль писанок под открытым небом.

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Здесь представлены писанки, посвященные Тарасу Шевченко, львовскому трамваю (отсылает нас к песне “Пиккардийской Терции”), с абстрактными мотивами и традиционные – с геометрической росписью.

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«На фестивале в этом году есть 65 полуметровых писанок, и семь метровых.

Четыре писанки мы посвятили культурным деятелям Львова. В частности, писанка с трамваем посвящена Пиккардийской Терции.

Есть очень много тематических писанок», – рассказала организатор мероприятия Кристина Невинская, передает пресс-служба Львовского горсовета.

«Фестиваль Писанок» – это событие, цель которого представить писанку не только как традиционный Пасхальный символ, но и как Art-объект.

Писанка как символ весеннего возрождения природы, известна многим народам мира, однако, именно на Фестивале, каждый из посетителей сможет по-новому открыть для себя этот Пасхальный символ.

Сам «Фестиваль Писанок» продлится до 15 апреля, во время него будут проходить интересные мастер-классы: по декорированию ивовых веточек, росписи писанок, созданию пасхальных свечей ручной работы и по созданию куклы-мотанки.

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