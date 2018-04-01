|Во Львове, под открытым небом, проходит ежегодный фестиваль писанок
|01.04.2018 20:42
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На специальных стендах представлено свыше 70 полуметровых авторских писанок, к созданию которых присоединились как профессионалы, так и любители. При этом, несколько из писанок действительно гигантские – высотой в метр.
В центре Львова на площади Музейной проходит VIII ежегодный «Фестиваль Писанок», информирует svodka.net.
Абстрактные, вязаные, писанки в стиле поп-арт, – таким многообразием порадует львовян нынешний Фестиваль писанок под открытым небом.
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Здесь представлены писанки, посвященные Тарасу Шевченко, львовскому трамваю (отсылает нас к песне “Пиккардийской Терции”), с абстрактными мотивами и традиционные – с геометрической росписью.
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«На фестивале в этом году есть 65 полуметровых писанок, и семь
метровых.
Есть очень много тематических писанок», – рассказала организатор мероприятия Кристина Невинская, передает пресс-служба Львовского горсовета.
«Фестиваль Писанок» – это событие, цель которого представить писанку не только как традиционный Пасхальный символ, но и как Art-объект.
Писанка как символ весеннего возрождения природы, известна многим народам мира, однако, именно на Фестивале, каждый из посетителей сможет по-новому открыть для себя этот Пасхальный символ.
Сам «Фестиваль Писанок» продлится до 15 апреля, во время него будут проходить интересные мастер-классы: по декорированию ивовых веточек, росписи писанок, созданию пасхальных свечей ручной работы и по созданию куклы-мотанки.