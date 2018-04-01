В воскресенье, 1 апреля, в Мариуполе произошли стычки между болельщиками и правоохранителями на стадионе имени Бойко в ходе матча между "Мариуполем" и "Динамо". Об этом сообщает 0629 .

Сотрудники полиции задержали нескольких болельщиков "Динамо", после чего фанаты двух футбольных команд надели балаклавы и бросились защищать их. В правоохранителей бросали камни и фаеры. Глава полиции Николай Побойный попытался успокоить ультрас.

После того, как полиция попыталась вывезти задержанных, в автомобиль начали бросать камни и разбили несколько окон.

Спустя несколько минут произошла драка между полицией и болельщиками в другой части около стадиона. Губернатор Донецкой области Павел Жебривский лично прибыл успокаивать стороны.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в пятницу, 22 марта, выставка диких животных в Мариуполе закончилась дракой со стрельбой.

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