В Одессе занялись складские помещения близко от АЗС. Об этом сообщил корреспонденту советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

В дежурную часть ГУНП поступило сообщение о пожаре в Суворовском районе города по Николаевской дороге в помещении столярного цеха.

По информации ГСЧС площадь пожара 300 квадратных метров, но есть высокая вероятность распространения пожара.

На место прибыли 10 единиц специальной техники для локализации пожара.

Как сообщал в спальном микрорайоне в Одессе произошла стрельба.

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