|В Одессе горят складские помещения неподалеку АЗС
|01.04.2018 20:54
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В Одессе занялись складские помещения близко от АЗС. Об этом сообщил корреспонденту советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.
В дежурную часть ГУНП поступило сообщение о пожаре в Суворовском районе города по Николаевской дороге в помещении столярного цеха.
По информации ГСЧС площадь пожара 300 квадратных метров, но есть высокая вероятность распространения пожара.
На место прибыли 10 единиц специальной техники для локализации пожара.
Как сообщал в спальном микрорайоне в Одессе произошла стрельба.
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