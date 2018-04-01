В домах воды пока нет,

"За ночь уровень воды поднялся еще на 10 см и достиг отметки 181 см. Ветер с моря примерно 20 м / с, высокая волна. Подтоплены почти 30% улиц города. В домах воды пока нет", - написал на своей странице в Facebook глава Килийского райсовета Павел Бойченко.

Бойченко сообщил, что с продуктами питания в населенном пункте проблем нет.

"В случае необходимости подготовлено места для размещения людей. Ситуация на контроле главы области", - отметил он.

В то же время спасатели предупреждают, что ожидается подтопление половины территории Вилково.

"Днем 1 апреля на украинском участке Дуная в связи с прохождением волны весеннего половодья и усилением нагонных ветра в створе гидропоста Вилково ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 185 см над нулем поста, при которой подтопляется 50% м. Вилково", - говорится в сообщении.

Напомним, что зимой в Закарпатье подтопленными были более 240 домохозяйств, 56 подвальных помещений и 1000 716 гектаров сельхозугодий.