|Диетологи опровергли мифы о пользе ряда продуктов для завтрака
|01.04.2018 21:01
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Эксперты развенчали несколько мифов о часто употребляемых на завтрак продуктах, которые принято считать полезными. Об этом сообщает HealthInfo.
Они отметили, что овсянка является намного полезнее, чем приобретенная в магазине гранола, которая содержит насыщенные жиры и сахар. Похожую смесь можно приготовить и самостоятельно, используя овсяные хлопья, корицу, кокосовую стружку и мед, подсушив это все в духовке.
Лучше употреблять жирные молоченые продукты, вместо обезжиренных, которые негативно влияют на обмен веществ и содержат консерванты. Специалисты советуют выбирать продукцию, в которой содержится минимум сахара, однако с достаточным количеством жиров. Это позволит насытить организм на более длительное время.
Завтрак необходимо обогатить белковой пищей, в частности яйцами либо цельнозерновыми крупами. Такое блюдо можно дополнить несладким йогуртом.
Указано, что пакетированный апельсиновый сок лучше заменить целым фруктом или самостоятельно сделать сок. Эксперты не советуют есть батончики-мюсли, которые содержат насыщенные жиры. Они порекомендовали употребить свежеприготовленную овсянку с ягодами и орехами.
Кроме того, завтраки "на бегу" вредят здоровью, так как лишают организм полезных веществ и оставляют чувство голода.
Как сообщал svodka.net, ученые утверждают, что стрессы ведут к эмоциональному истощению, следовательно очень важно научиться справляться с негативными факторами.
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