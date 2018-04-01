Эксперты развенчали несколько мифов о часто употребляемых на завтрак продуктах, которые принято считать полезными. Об этом сообщает HealthInfo .

Они отметили, что овсянка является намного полезнее, чем приобретенная в магазине гранола, которая содержит насыщенные жиры и сахар. Похожую смесь можно приготовить и самостоятельно, используя овсяные хлопья, корицу, кокосовую стружку и мед, подсушив это все в духовке.

Лучше употреблять жирные молоченые продукты, вместо обезжиренных, которые негативно влияют на обмен веществ и содержат консерванты. Специалисты советуют выбирать продукцию, в которой содержится минимум сахара, однако с достаточным количеством жиров. Это позволит насытить организм на более длительное время.

Завтрак необходимо обогатить белковой пищей, в частности яйцами либо цельнозерновыми крупами. Такое блюдо можно дополнить несладким йогуртом.

Указано, что пакетированный апельсиновый сок лучше заменить целым фруктом или самостоятельно сделать сок. Эксперты не советуют есть батончики-мюсли, которые содержат насыщенные жиры. Они порекомендовали употребить свежеприготовленную овсянку с ягодами и орехами.

Кроме того, завтраки "на бегу" вредят здоровью, так как лишают организм полезных веществ и оставляют чувство голода.

Как сообщал svodka.net, ученые утверждают, что стрессы ведут к эмоциональному истощению , следовательно очень важно научиться справляться с негативными факторами.

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