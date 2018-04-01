Власти Бахрейна сообщили об обнаружении крупнейшего из найденных на территории страны месторождений нефти, сообщает национальное информационное агентство BNA, передает

Найденное месторождение легкой сланцевой нефти и газа в несколько раз превосходит по запасам действующее месторождение нефти.

Согласно сообщению агентства, выявление крупнейших нефтяных запасов произошло в результате "освоения потенциала нефтяных компаний с целью удвоить работу по разведке и выемке нефти".

Как сообщал в заливе Мори Фёрт у побережья Шотландии на британском континентальном шельфе нашли месторождение нефти.

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