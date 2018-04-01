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Латынина о пожаре в Кемерово: Мы как Америка 1908 года
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01.04.2018 21:06
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После 1908 года, когда при пожаре в американской школе Collinwood
погибло 172 учащихся, в США не было возгораний с большим
количеством жертв, подобных пожару в российском Кемерово, отметила
российский публицист Юлия Латынина. Жертвами пожара в Кемерово
стали 64 человека Фото: ЕРА "Как в США с пожарами? Есть ли у них
крупные пожары такого рода? Ответ: да, именно такого рода запросто.
Вот страшный американский пожар в школе Collinwood: 172 учащихся.
Та же история: здание превратилось в гигантскую домну. С видами
было плохо. И в Чикаго сгорел театр "Ирокез": 602 человека сгорело.
Театр был набит битком, выходы закрыты. Только маленькая проблема:
пожар в театре был в 1903 году, а в школе Collinwood – в 1908.
А с тех пор там такого не происходило. Получается, мы как Америка
1908 года", – заявила она.По словам Латыниной, о том, что
Россия "сделает Америку", говорят по телевизору, "который больше
никто не смотрит"."А мы устроены как Америка? Так Америка была
устроена век назад. А теперь мы устроены как Парагвай, Индия и
Гватемала", – подытожила публицист.Пожар в четырехэтажном
торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта.
Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в
детской батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных
ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По
словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.
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