После 1908 года, когда при пожаре в американской школе Collinwood погибло 172 учащихся, в США не было возгораний с большим количеством жертв, подобных пожару в российском Кемерово, отметила российский публицист Юлия Латынина. Жертвами пожара в Кемерово стали 64 человека Фото: ЕРА "Как в США с пожарами? Есть ли у них крупные пожары такого рода? Ответ: да, именно такого рода запросто. Вот страшный американский пожар в школе Collinwood: 172 учащихся. Та же история: здание превратилось в гигантскую домну. С видами было плохо. И в Чикаго сгорел театр "Ирокез": 602 человека сгорело. Театр был набит битком, выходы закрыты. Только маленькая проблема: пожар в театре был в 1903 году, а в школе Collinwood – в 1908. А с тех пор там такого не происходило. Получается, мы как Америка 1908 года", – заявила она.По словам Латыниной, о том, что Россия "сделает Америку", говорят по телевизору, "который больше никто не смотрит"."А мы устроены как Америка? Так Америка была устроена век назад. А теперь мы устроены как Парагвай, Индия и Гватемала", – подытожила публицист.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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