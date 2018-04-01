Таможенная комиссия по тарифам китайского Государственного совета приняла решение ввести повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых в Китай из Соединенных Штатов. Об этом сообщает со ссылкой на сайт Министерства финансов КНР.

Теперь, согласно решению местных властей, импортируемые из Штатов фрукты и производимые из них продукты будут облагаться пошлиной в 15%. Тариф на свинину и продукцию из нее составит 25%. Мера, как уточняется в сообщении Минфина, вступит в силу со 2 апреля.

Подобное решение в Китае объяснили необходимостью ​“защитить интересы” государства, а также “сбалансировать потери, вызванные мерами США”.

Как сообщал Соединенные Штаты в пятницу направляют жалобу против Китая во Всемирную торговую организацию, что является частью пакета мер торговой политики, объявленного президентом США Дональдом Трампом накануне в связи с вероятной кражей в США интеллектуальной собственности.

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