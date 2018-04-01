В столице пьяный водитель въехал в грузовик По теме: Водитель легковушки на скорости врезался в грузовик на ул. Электротехнической, 18 в . "Пьяный водитель Акуры на Троещине перекинул Газель и травмировал водителя", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua, передает со ссылкой на . От сильного удара грузовик перевернулся на бок. Водителя грузовика госпитализировали медики кареты скорой помощи. Свидетели сообщают, что у водителя легковушки были признаки сильного алкогольного опьянения. На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Сегодня в , около 00:30 на Нижнем Валу, 17/8, произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России. Участниками аварии стали автомобиль дипломатического представительства (н.з. # D001067) и припаркованный автомобиль такси KIA (н.з. AA3466EE).











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