|В столице пьяный водитель въехал в грузовик
|01.04.2018 21:10
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Водитель легковушки на скорости врезался в грузовик на ул. Электротехнической, 18 в .
"Пьяный водитель Акуры на Троещине перекинул Газель и травмировал водителя", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua, передает со ссылкой на .
От сильного удара грузовик перевернулся на бок.
Водителя грузовика госпитализировали медики кареты скорой помощи.
Свидетели сообщают, что у водителя легковушки были признаки сильного алкогольного опьянения.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
Сегодня в , около 00:30 на Нижнем Валу, 17/8, произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России. Участниками аварии стали автомобиль дипломатического представительства (н.з. # D001067) и припаркованный автомобиль такси KIA (н.з. AA3466EE).