Житель Кемерово Игорь Востриков 1 апреля опубликовал в Instagram новое видео с камер наблюдения в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Он рассказал, что первый фрагмент видео – это запись, которая в предыдущем видео была обрезана, а на втором – давка на лестнице торгового центра во время эвакуации. "Это видео как распространялся пожар... Лестница узкая. Там пробка", – сказал он. На канале в YouTube видео обнародовал пользователь Илья Тараскин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта Фото: EPA Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.Востриков потерял в пожаре всю семью. Он сообщал, что неизвестные взломали его телефон, а также страницу погибшей жены в социальной сети "ВКонтакте".29 марта опубликовали интервью Вострикова, который призвал не выходить на митинги против администрации города и президента России Владимира Путина.31 марта Востриков опубликовал первые кадры с камер видеонаблюдения.видео Видео: Илья Тараскин / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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