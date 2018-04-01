Востриков показал кадры первых минут пожара в Кемерово и давку на лестнице во время эвакуации. Видео
01.04.2018 21:14
Житель Кемерово Игорь Востриков 1 апреля опубликовал в Instagram
новое видео с камер наблюдения в кемеровском торговом центре
"Зимняя вишня". Он рассказал, что первый фрагмент видео – это
запись, которая в предыдущем видео была обрезана, а на втором –
давка на лестнице торгового центра во время эвакуации. "Это видео
как распространялся пожар... Лестница узкая. Там пробка", – сказал
он. На канале в YouTube видео обнародовал пользователь Илья
Тараскин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта Фото: EPA Пожар
в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ
сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64
человек.Востриков потерял в пожаре всю семью. Он сообщал,
что неизвестные взломали его телефон, а также страницу
погибшей жены в социальной сети "ВКонтакте".29
марта опубликовали интервью Вострикова, который призвал не
выходить на митинги против администрации города и президента России
Владимира Путина.31 марта Востриков опубликовал первые кадры с
камер видеонаблюдения.видео Видео:
Илья Тараскин / YouTube