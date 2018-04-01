Боевики срывают договоренности о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников

"С начала суток оккупанты провели 14 обстрелов позиций украинских защитников. В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками", - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00.

В частности, на Луганском направлении сепаратисты из запрещенных 120 мм минометов и дважды из крупнокалиберных пулеметов обстреливали укрепления ВСУ близко Луганского.

На Донецком направлении с 82 мм минометов боевики открывали огонь по опорным пунктам сил АТО в Песках, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - часто близко Водяного.

"Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил в районе Павлополь. Также там - велся снайперский огонь. Кроме этого, из стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка и Водяного", - информируют в пресс-центре штаба.

Напомним, за минувшие сутки боевики продолжали срывать "пасхальное перемирие" и 11 раз обстреляли позиции ВСУ. Двое украинских бойцов получили ранения.

Президент Петр Порошенко сегодня, 1 апреля, встретился с военнослужащими 79 десантно-штурмовой бригады и бойцами Нацгвардии, воюющих на Донбассе.