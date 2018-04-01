Мужчина выбежал на сцену с криком: "Я не дам Иисусу умереть"

Об этом сообщает The Sun.

Мужчина выбежал на сцену в момент распятия Иисуса Христа с криком: "Я не дам Иисусу умереть" и ударил актера шлемом от мотоцикла.

На городской площади, где проходила представление, находились около тысячи зрителей.

Спектакль остановили, чтобы успокоить и вывести нападающего. Впоследствии актеры продолжили постановку.

Полиция расследует случай.

Напомним, Папа Римский Франциск в пасхальном обращении пожелал мира Украина.