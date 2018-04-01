|Во время пасхальной представления бразильский зритель напал на актера, чтобы спасти Христа - ВИДЕО
|01.04.2018 21:23
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Мужчина выбежал на сцену с криком: "Я не дам Иисусу умереть"Один из зрителей пасхальной представления в театре города Нова-Артс на юге Бразилии напал на актера, который исполнял роль римского солдата.
Фото: youtube.com
Об этом сообщает The Sun.
Мужчина выбежал на сцену в момент распятия Иисуса Христа с криком: "Я не дам Иисусу умереть" и ударил актера шлемом от мотоцикла.
На городской площади, где проходила представление, находились около тысячи зрителей.
Спектакль остановили, чтобы успокоить и вывести нападающего. Впоследствии актеры продолжили постановку.
Полиция расследует случай.
Напомним, Папа Римский Франциск в пасхальном обращении пожелал мира Украина.
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