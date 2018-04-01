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Во время пасхальной представления бразильский зритель напал на актера, чтобы спасти Христа - ВИДЕО
01.04.2018 21:23
Во время пасхальной представления бразильский зритель напал на актера, чтобы спасти Христа - ВИДЕО
Мужчина выбежал на сцену с криком: "Я не дам Иисусу умереть"
Один из зрителей пасхальной представления в театре города Нова-Артс на юге Бразилии напал на актера, который исполнял роль римского солдата.
Во время пасхальной представления бразильский зритель напал на актера, чтобы спасти Христа - ВИДЕО Фото: youtube.com
Об этом сообщает The Sun.
 
Мужчина выбежал на сцену в момент распятия Иисуса Христа с криком: "Я не дам Иисусу умереть" и ударил актера шлемом от мотоцикла.
 
На городской площади, где проходила представление, находились около тысячи зрителей.
 
Спектакль остановили, чтобы успокоить и вывести нападающего. Впоследствии актеры продолжили постановку.
 

Полиция расследует случай.

Напомним, Папа Римский Франциск в пасхальном обращении пожелал мира Украина.

  • Папа Римский в пасхальном обращении пожелал мира Украина и Сирии

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