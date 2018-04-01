1 апреля Артем Любимов, организатор протестов в городе Волоколамск Московской области , объявил голодовку.

Он вместе с тысячами жителей города выступает с требованием закрыть мусорный полигон "Ядрово", который расположен в нескольких километрах от города, передает со ссылкой на .

31 марта по дороге из Волоколамска в Москву машину Любимова задержали правоохранители. Активист до сих пор находится под стражей. По его словам, это попытка сорвать его выступление на воскресном митинге.

На 12.00 в центре города собралось несколько тысяч человек.

"На вокзале во всех приезжих правоохранители проверяют документы. Если видят чужую прописку, просят пройти в какой-то автобус ", - передает с места события журналист русской службы ВВС.

Жители Волоколама месяц борются с властью, чтобы ввели режим чрезвычайной ситуации и закрыла свалку. Требуют отставки главы Московской области Артема Воробьев. Люди жалуются на резкий запах в городе и недомогание из-за него.

29 марта, в четверг к городской администрации Волоколама вышло несколько тысяч митингующих. Скандировали "Закрыть", "ЧМ". Власть раздала жителям респираторы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира