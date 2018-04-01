Перед монетизацией льгот и субсидий Украине стоит провести тщательную проверку всех, кто получает помощь от государства.

Такие рекомендации озвучивает большинство международных партнеров, информирует svodka.net.

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На днях Всемирный банк обратился к правительству с рекомендацией ускорить процесс создания института социальных инспекторов. На эти цели организация готова выделить украинским чиновникам $ 35 млн. Соответствующий законопроект уже разработан и зарегистрирован в парламенте, однако депутаты не спешат выносить документ на голосование.

Также, как говорится в законопроекте, после принятия документа Международный банк реконструкции и развития выделит украинцам $20 млн.

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Действующие социальные инспекторы неэффективны, уверены авторы законопроекта. Они подчиняются территориальному органу соцзащиты и выполняют много разных функций. А новая служба сосредоточится исключительно на контроле, при этом подчиняться местным социальным службам они не будут. Помимо «ревизоров» появятся и «аудиторы». Эти вакансии займут те, кто сейчас работает инспектором.

Новыми «ревизорами» могут стать 550 человек.

Главное нововведение социального инспектора – системная проверка льготников. Например, если к некоторым субсидиантам возникли «вопросы», но в документах никаких нарушений не нашли, социальный инспектор имеет право отправиться в квартиру к такой семье. Исследовать их материальное положение, условия жизни. И если окажется, что льготники живут на широкую ногу, а декларируют минимальную зарплату, у такой семьи могут возникнуть проблемы. Согласно документу, незаконно выделенные деньги могут забрать, а субсидии приостановить.

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К примеру, если «ревизор» придет в квартиру, но окажется, что в ней живут квартиранты, это станет достаточной причиной, чтобы забрать «скидку». По действующим правилам в съемной квартире оформить субсидию можно. Но оформлять должна та семья, которая живет в квартире. И при оформлении будут учитывать доход не владельца, а арендатора.

При этом хозяин, если захочет оформить субсидию в той квартире, где по факту живет, должен будет свой доход в декларации уже с учетом той суммы, которую получил на аренде недвижимости.

Юрист Александр Плахотник отмечает: ломиться в квартиру с проверкой никто не имеет права. Но в законопроекте сказано, что инспектор имеет право посещать жилье. «Конечно, даже полиция не имеет права прийти и вломиться в дом, только если есть угроза жизни. А социальные инспекторы тем более. Постучали, попросились – не впустили и на этом точка. Но с другой стороны, это может стать основанием для проведения аудита, для того, чтобы внимательнее искать нарушения», — считает юрист.

В конце апреля для субсидиантов официально заканчивается отопительный сезон, это значит, что уже с 1 мая украинцы будут получать скидки с учетом обновленных доходов и без расходов на отопление. Доход будут учитывать за третий и четвертый квартал 2017 г. По разным оценкам, такой перерасчет приведет к тому, что право на скидки потеряет каждая пятая семья.

Эксперты сходятся во мнении, что рано или поздно правительству придется ужесточать программу. Чиновники уже озвучивали возможность учета в субсидии дохода от банковских депозитов. Но действительно повлиять на количество «льготников» может учет имущественного положения: наличия дорогого автомобиля, второй квартиры, земельных участков.

Сейчас же, согласно действующим нормам, есть только четыре причины, по которым могут забрать субсидию. Покупка на сумму от 5 тыс. грн, высокий доход, сокрытия части дохода и долги по коммуналке. Во всех остальных случаях, даже если на банковском счету несколько млн грн, украинцы имеют право получать компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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