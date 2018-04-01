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Литва обнаружила российский тягач с радиоактивными стройматериалами
01.04.2018 21:39
Радиоактивный фон при проверке стройматериалов, которые везли в Германию, в 7,5 раз превысил максимально допустимую концентрацию. Тягач направлялся в Германию Фото: ЕРА (архив) Излучение обнаружено с помощью портальных радиационных ворот. Радиоактивный фон составлял 1,5 мкЗв в час при допустимых 0,2 мкЗв в час.Источником излучения оказались изотопы радия-226.Автомобиль имел российские номера, а за рулем находился гражданин Беларуси.Груз предназначался для транспортировки в Германию.Тягач с грузом был возвращен на территорию Беларуси после оформления всех документов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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