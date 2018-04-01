Радиоактивный фон при проверке стройматериалов, которые везли в
Германию, в 7,5 раз превысил максимально допустимую концентрацию.
Тягач направлялся в Германию Фото: ЕРА (архив) Излучение обнаружено
с помощью портальных радиационных ворот. Радиоактивный фон
составлял 1,5 мкЗв в час при допустимых 0,2 мкЗв в час.Источником
излучения оказались изотопы радия-226.Автомобиль имел российские
номера, а за рулем находился гражданин Беларуси.Груз предназначался
для транспортировки в Германию.Тягач с грузом был возвращен на
территорию Беларуси после оформления всех документов.
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