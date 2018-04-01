|Премьер-лига: "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь"
|01.04.2018 21:39
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Свой первый гол за киевский клуб забил ШапаренкоФутболисты киевского "Динамо" со счетом 3: 2 победили в гостях ФК "Мариуполь" в матче очередного, 25-го тура чемпионата Украины между команд Премьер-лиги.
Фото: twitter.com/DynamoKyiv
Матч состоялся в Мариуполе, куда летом 2017 киевский клуб отказался ехать из соображений безопасности, сообщает "РБК-Украина".
Счет в матче открыли хозяева на 28 минуте. Андрей Тотовицкий воспользовался ошибкой Дениса Бойко и забил близко.
В начале второго Артем Беседин сравнял счет после передачи Николая Шапаренко, который вышел на замену в перерыве. Впоследствии сам Шапаренко, который является воспитанником "Мариуполя", отличился дебютным голом за "Динамо", выведя команду вперед.
Третий гол киевлян забил Виктор Цыганков.
На 78 минуте Тотовицкий сделал дубль и сократил счет.
На стадионе в Мариуполе присутствовал президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, в первом круге УПЛ "Динамо" отказалось ехать в Мариуполь из соображений безопасности, что повлекло за собой долгий судебный процесс между киевским клубом и ФФУ, по итогам которого "Динамо" было засчитано техническое поражение.
Президент Петр Порошенко убежден, что проведение футбольных матчей в Мариуполе является важным для Украины, чтобы показать миру, что мы можем обеспечить безопасность своих граждан.
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