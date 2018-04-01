Свой первый гол за киевский клуб забил Шапаренко

Матч состоялся в Мариуполе, куда летом 2017 киевский клуб отказался ехать из соображений безопасности, сообщает "РБК-Украина".

Счет в матче открыли хозяева на 28 минуте. Андрей Тотовицкий воспользовался ошибкой Дениса Бойко и забил близко.

В начале второго Артем Беседин сравнял счет после передачи Николая Шапаренко, который вышел на замену в перерыве. Впоследствии сам Шапаренко, который является воспитанником "Мариуполя", отличился дебютным голом за "Динамо", выведя команду вперед.

Третий гол киевлян забил Виктор Цыганков.

На 78 минуте Тотовицкий сделал дубль и сократил счет.

На стадионе в Мариуполе присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, в первом круге УПЛ "Динамо" отказалось ехать в Мариуполь из соображений безопасности, что повлекло за собой долгий судебный процесс между киевским клубом и ФФУ, по итогам которого "Динамо" было засчитано техническое поражение.

Президент Петр Порошенко убежден, что проведение футбольных матчей в Мариуполе является важным для Украины, чтобы показать миру, что мы можем обеспечить безопасность своих граждан.