Три месяца назад, 1 января, в реке Кизка близко села Демидов Вышгородского района Киевской области нашли тело правозащитницы 38-летней Ирины Ноздровской. Там она жила с семьей.

Исчезла 29 декабря прошлого года. У женщины была перерезана сонная артерия и более десятка колото-резаных ран на шее. Была раздета, только в бюстгальтере, передает со ссылкой на .

8 января задержали подозреваемого. Им оказался 64-летний Юрий Росошанский - отец водителя, который в 2015-м за рулем "Дэу Ланос" сбил сестру Ирины - 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Ноздровсая занималась расследованием этого дела. Добилась, чтобы виновника аварии 33-летнего Дмитрия Росошанского осудили на семь лет. Росошанский действовал не один, считает адвокат пострадавших Анатолий Худяков.

"Наша позиция остается неизменной. Росошанский в свои 64 года с инсультом не мог сам этого сделать. Считаем, что он принимал участие, был пособником убийства, прятал вещи постфатум. Есть информация, что убийство Ирины планировалось за 3-4 месяца. Еще задолго до смерти ей угрожали и говорили, что ее скоро не станет. Время "Ч" наступило 27 декабря, когда Росошанского не выпустили из-под стражи. И следовательно был запущен план "Б" по ликвидации Ирины, - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Анатолий Худяков.

Досудебное расследование дела продолжается. Назначено несколько десятков экспертиз. Одна из них уже показала, что Ирина Ноздровсккая не была изнасилована.

В отношении Дмитрия Росошансого, то уже в мае его могут отпустить по амнистии.

"Есть очень высокая вероятность того. Росошанский в свои 33 имеет цирроз печени и гепатит С. Эти болезни в перечне тех, которые дают возможность освобождения по амнистии. Если такое произойдет, родным Ирины Ноздровской надо выезжать из села. Росошанский там имеет кличку "вождь". Он вместе с дружками часто угрожал Ноздровским, следовательно может угрозы осуществить", - добавил Худяков.

Семью Ноздровских и подозреваемого Росошанского три месяца охраняют.

В Киевской области исчезла Ирина Ноздровская, сестра погибшей в резонансном в селе Демидов Киевской области. Ирина последний раз выходила на связь в пятницу, 29 декабря, в 17.00. Она звонила матери и говорила, что находится в Петровке или Петровцах, и едет домой на маршрутке. Уже через час связи с Ириной не было. Ее телефон то вне зоны досягаемости, то занят. Установлено, что убийца ждал женщину на остановке в селе. Нанес удары ножом а тело отнес к речке.

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