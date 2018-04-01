Незначительных повреждений потерпел ТОРивець и несколько болельщиков

Об этом сообщает локальный сайт 0629.com.ua.

По предварительной информации, полицейские задержали нескольких болельщиков "Динамо". На защиту бросились фанаты обеих футбольных команд в балаклавах. В сторону стражей порядка полетели камни и файеры.

Фанаты выбежали на дорогу, отламывали камни и бросали в полицейских.

Когда полицейские попытались вывезти задержанных в автозаке, в машину полетели камни. Было разбито несколько окон.

Фото: 0629.com.ua

Полицейские пытались запрещать снимать корреспонденту 0629, угрожая "разбить голову", используя нецензурную брань.

Фото: 0629.com.ua

Несколькими минутами позже в другой части возле стадиона произошла драка между полицейскими и ультрас. Один фан задержали, но его отбили товарищи.

Успокаивать обе стороны пришел лично губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

Фото: 0629.com.ua

По информации "112 Украина", во время второго тайма болельщики столичного клуба начали выбегать из своего сектора и перелезать через ограждение. Завязалась драка с правоохранителями, во время которой болельщики использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни.

Фото: 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

По предположению издания, драка возникла из-за запрета полиции оставлять сектора во время перерыва между таймами. Несколько болельщиков все равно оставили свои места, несмотря на предупреждения, зайти обратно они не смогут. Когда полиция отказалась впустить их обратно в сектор, началась ссора, во время которой другие болельщики решили помочь своим товарищам.

Фото: 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

В патрульной полиции Донецкой области рассказали, что в результате столкновений незначительные повреждения получил ТОРивець и несколько агрессивно настроенных болельщиков.

"Наиболее активных зачинщиков драки полицейских задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего рассмотрения дел. Завершился матч на мирной ноте с победой гостей. Сейчас гости направляются домой и уже покинули пределы Донецкой области", - сообщают правоохранители.

Напомним, на матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Посещение игры стало завершением его рабочего визита в Донецкую область.

Футболисты киевского "Динамо" со счетом 3: 2 победили в гостях ФК "Мариуполь" в матче очередного, 25-го тура чемпионата Украины между команд Премьер-лиги.