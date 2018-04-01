На стадионе “им. Бойко” в Мариуполе одноименный клуб впервые в сезоне принимал киевское “Динамо” в рамках 25-го тура чемпионата Украины, передает

В первой половине произошло лишь одно взятие ворот. Из-за ошибки при выходе Дениса Бойко после прострела Мишньов, ворота поразил Андрей Тотовицкий. После перерыва состоялась феерия голов. Комбинация киевлян на правом фланге обернулась в результативный прострел Николая Шапаренко на Артема Беседина — 1:1. Впоследствии уже автор голевой передачи оформил взятие ворот — удар взлета из-за пределов штрафной в девятку ворот мариупольцев стал украшением баталии.

Быстрый выход из защиты к нападению увенчался голом “бело-синих” на 72 минуте противостояния — Виктор Цыганков расписался в воротах Худжамова. Вскоре мариупольцы сыграли один мяч (дубль оформил Тотовицкий), однако к ничьей хозяева недотянули — 2:3.

Заметим, что матч посетили Президент Украины, Министр обороны, начальник Генерального штаба ВСУ и Президент ФФУ.

Добавим также, “динамовцы” с 54 очками продолжают погоню за “Шахтером”, а “Мариуполь” находится на дне первой шестерки — 33 балла.

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