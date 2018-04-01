В Москве дело об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля назвали "сфабрикованным". Скрипаля госпитализировали 4 марта Фото: EPA Российская сторона задала следующие вопросы: "Какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО?

Намерен ли Техсекретариат ОЗХО поделиться в установленном порядке с Исполсоветом, в том числе с Россией, информацией, которую британцы предоставляют Техсекретариату при взаимодействии?

Направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию (оперативную, медицинскую, правовую и так далее)?

Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "новичок" по западной классификации?

Какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие улики)?

Кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию? Какие специалисты вошли в ее состав? Сколько времени они проработали? С кем взаимодействовали?

Какова была процедура отбора проб, соблюдался ли основополагающий принцип КЗХО при проведении расследований (так называемый "chain of custody")?

В каких сертифицированных лабораториях будут проанализированы пробы, полученные Техсекретариатом ОЗХО во время визита его экспертов в Великобританию?

Сколько времени потребуется Техсекретариату ОЗХО для того, чтобы подготовить соответствующее заключение?

Давал ли Техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС (по имеющейся информации, к расследованию полноформатно присоединилась Франция)?

Уведомляла ли Франция Техсекретариат ОЗХО о своем подключении к техническому содействию, о котором запросила Великобритания?

Передавала ли Франция материалы собственного расследования (если таковые имеются) в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?

Может ли Техсекретариат ОЗХО предоставить России материалы французского расследования (если таковые имеются) для ознакомления с его результатами? Если нет, то почему?"

При этом в Москве дело об отравлении Скрипаля назвали "сфабрикованным". 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали 27 стран и НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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