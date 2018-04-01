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Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия 13 вопросов по делу об отравлении Скрипаля
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01.04.2018 21:55
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В Москве дело об отравлении в Великобритании бывшего российского
разведчика Сергея Скрипаля назвали "сфабрикованным". Скрипаля
госпитализировали 4 марта Фото: EPA Российская сторона задала
следующие вопросы:
4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали 27
стран и НАТО.
- "Какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата
ОЗХО?
- Намерен ли Техсекретариат ОЗХО поделиться в установленном
порядке с Исполсоветом, в том числе с Россией, информацией, которую
британцы предоставляют Техсекретариату при взаимодействии?
- Направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо
дополнительную информацию по собственному национальному
расследованию (оперативную, медицинскую, правовую и так
далее)?
- Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО:
только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же
то, что оно относится к типу "новичок" по западной
классификации?
- Какого рода данные и материальные свидетельства британцы
предоставили в распоряжение Техсекретариата (образцы проб,
результаты собственного анализа проб, другие улики)?
- Кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую
Великобританию? Какие специалисты вошли в ее состав? Сколько
времени они проработали? С кем взаимодействовали?
- Какова была процедура отбора проб, соблюдался ли
основополагающий принцип КЗХО при проведении расследований (так
называемый "chain of custody")?
- В каких сертифицированных лабораториях будут
проанализированы пробы, полученные Техсекретариатом ОЗХО во время
визита его экспертов в Великобританию?
- Сколько времени потребуется Техсекретариату ОЗХО для того,
чтобы подготовить соответствующее заключение?
- Давал ли Техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие
Великобританией материалов расследования перед странами ЕС (по
имеющейся информации, к расследованию полноформатно присоединилась
Франция)?
- Уведомляла ли Франция Техсекретариат ОЗХО о своем подключении к
техническому содействию, о котором запросила Великобритания?
- Передавала ли Франция материалы собственного расследования
(если таковые имеются) в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?
- Может ли Техсекретариат ОЗХО предоставить России материалы
французского расследования (если таковые имеются) для
ознакомления с его результатами? Если нет, то почему?"
- При этом в Москве дело об отравлении
Скрипаля назвали "сфабрикованным".
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