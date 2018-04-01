Большая часть станции сгорит в атмосфере

Как сообщает BBC, по прогнозам британского космического агентства, вероятность того, что Восьмитонная конструкция долетит до поверхности, крайне низка. Однако некоторые элементы могут упасть на Землю.

Отслеживать приблизительную область падения "Тяньгун-1" можно по ссылке.

Точное место вхождения станции в атмосферу до сих пор остается неизвестным: оно может быть в любой точке с широтами от -43 до +43 градусов. Эксперты Европейского космического агентства отмечают, что вероятное место падения "Тяньгун-1" охватывает территорию от Новой Зеландии до американского Среднего Запада. В зону возможного падения также попадает небольшая часть Дагестана.

С Земли падения частей станции будет выглядеть как яркая вспышка.

Напомним, в октябре 2017 стало известно, что китайская космическая станция "Тяньгун-1" бесконтрольно падает на Землю.