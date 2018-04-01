Национальное агентство по предупреждению коррупции 10 апреля планирует начать проверку данных в электронных декларациях чиновников за 2017 год, передает со ссылкой на .

"Думаю, 10 апреля, учитывая время, которое необходимо для семидневного срока с момента подачи электронных деклараций, Назка проведет свое заседание, на котором примет решение о начале полной проверки деклараций топ-чиновников за 2017", - сказал глава НАПК Александр Мангул во время своего брифинга.

31 марта завершился срок подачи электронных деклараций за 2017 год. Всего в список подали 816, 5 тыс деклараций.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции поддержали отмену необходимости электронного декларирования для общественных активистов. По действующему законодательству, антикоррупционные активисты до 1 апреля должны подать электронные декларации. Для тех, кто не выполнит это требование, предусмотрена уголовная ответственность.

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