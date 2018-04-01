Имя Тиллерсона удалено с сайта американского госдепа

Имя госсекретаря Рекса Тиллерсона удалено с официального сайта госдепартамента США.

Ране на сайте существовал специальный раздел "Госсекретарь Тиллерсон", теперь на этом месте значится просто "Госсекретарь".

Желающие войти в раздел находят там запись, что заместитель госсекретаря Джон Салливан "стал исполняющим обязанности госсекретаря с 1 апреля 2018 года".

В разделе, касающемся поездок и визитов Р.Тиллерсона все записи заменены сообщениями о поездках Дж.Салливана.

Желающие ознакомиться с биографией Р.Тиллерсона, ранее размещенной на сайте, встречаются с записью: "Приносим извинения, страница не найдена".

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке Р.Тиллерсона с поста госсекретаря 13 марта текущего года. Официально его отставка не вступала в силу до вечера субботы, 31 марта, когда в сайт госдепа были внесены соответствующие изменения.