|С сегодняшнего дня в Украине ограничили рыбалку
|01.04.2018 22:04
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Можно рыбачить только одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных местахВ Украине с 1 апреля запрещен вылов рыбы в связи с нерестом.
Фото: sdolina.com.ua
Как рассказали в Госрыбагентства, сегодня в Украине началась нерестовый запрет на лов водных биоресурсов.
Продолжительность запрета отличается в зависимости от водоемов и областей.
Однако во время нереста разрешено рыбачить одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных местах.
В то же время запрещено передвижение лодок, организацию соревнований по рыболовству, проведение подводной охоты и тому подобное.
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