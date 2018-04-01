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С сегодняшнего дня в Украине ограничили рыбалку
01.04.2018 22:04
С сегодняшнего дня в Украине ограничили рыбалку
Можно рыбачить только одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных местах
В Украине с 1 апреля запрещен вылов рыбы в связи с нерестом.
С сегодняшнего дня в Украине ограничили рыбалку Фото: sdolina.com.ua
Как рассказали в Госрыбагентства, сегодня в Украине началась нерестовый запрет на лов водных биоресурсов.
 
Продолжительность запрета отличается в зависимости от водоемов и областей.
 
Однако во время нереста разрешено рыбачить одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных местах.
 
В то же время запрещено передвижение лодок, организацию соревнований по рыболовству, проведение подводной охоты и тому подобное.
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