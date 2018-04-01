Можно рыбачить только одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных местах

Как рассказали в Госрыбагентства, сегодня в Украине началась нерестовый запрет на лов водных биоресурсов.

Продолжительность запрета отличается в зависимости от водоемов и областей.

Однако во время нереста разрешено рыбачить одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных местах.

В то же время запрещено передвижение лодок, организацию соревнований по рыболовству, проведение подводной охоты и тому подобное.