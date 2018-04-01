|Немов сестри! Віра Брежнєва здивувала фотосесією з донькою (ФОТО)
|01.04.2018 22:11
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Відома співачка Віра Брежнєва - мама двох дівчаток: старшої Соні та молодшої Сари, втім, останню зіркова мама не поспішає виводити на публіку, адже дівчинка ще маленька - цього року вирушила у другий клас.
Напередодні у Інстаграмі гордої матусі з'явилося фото, на якому Віра позує з Сонею і шанувальники здивовано відзначили - важко розрізнити, хто з них хто!
"17 років разом", - підписала фото Віра.
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