



Відома співачка Віра Брежнєва - мама двох дівчаток: старшої Соні та молодшої Сари, втім, останню зіркова мама не поспішає виводити на публіку, адже дівчинка ще маленька - цього року вирушила у другий клас.



Напередодні у Інстаграмі гордої матусі з'явилося фото, на якому Віра позує з Сонею і шанувальники здивовано відзначили - важко розрізнити, хто з них хто!



"17 років разом", - підписала фото Віра.



Допис, поширений Vera Brezhneva



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