Для работы над украинским вариантом поезда Hyperloop понадобиться официальное согласование от предприятия Илона Маска, отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Омелян: Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование Фото: TRUMAN Agency / Facebook "Мы для себя имеем следующую этапность. Сначала НАН (Национальная академия наук. – ) Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний", – сказал он.По словам министра, проект Hyperloop потребует много усилий.О старте проекта Hyperloop в Украине Омелян сообщил 22 февраля. К инициативе присоединились Национальная академия наук Украины, госконцерн "Укроборонпром", Каховский завод электросварочного оборудования и другие.Hyperloop – проект вакуумного поезда, он представляет собой систему трубопроводов для перемещения капсулы с пассажирами. Скорость состава может достигать 1220 км/ч. Американский предприниматель Илон Маск задумал проект в 2013 году. По его словам, Hyperloop будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее высокоскоростных поездов.Проект предполагает движение специальных поездов внутри трубы, из которой откачан воздух, благодаря чему теоретически в ней вероятно осуществлять перевозки со скоростью, близкой к скорости звука.Сейчас в США реализуется несколько подобных проектов. В частности, строительство экспериментальной трассы в январе 2016 года началось близко Лас-Вегаса (штат Невада). Кроме того, сверхскоростная трасса должна появиться в Калифорнии и соединить города Сан-Франциско и Лос-Анджелес. В случае ее постройки расстояние почти в 600 км пассажиры будут преодолевать только за 35 минут.В сентябре 2017 года Hyperloop Transportation Technologies сообщила, что Индия может стать первой страной, в которой откроют сверхскоростное пассажирское сообщение в системе Hyperloop. Компания заявила, что подписала с правительством штата Андхра-Прадеш соглашение, которое предполагает соединить транспортом нового поколения города Амаравати и Виджаявада. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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