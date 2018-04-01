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Строить тестовую площадку для украинского Hyperloop могут начать в 2019 году – Омелян
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01.04.2018 22:11
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Для работы над украинским вариантом поезда Hyperloop понадобиться
официальное согласование от предприятия Илона Маска, отметил
министр инфраструктуры Владимир Омелян. Омелян: Сначала НАН Украины
предоставит нам научное обоснование Фото: TRUMAN Agency / Facebook
"Мы для себя имеем следующую этапность. Сначала НАН
(Национальная академия наук. – ) Украины предоставит
нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно
будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической
разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное
согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и
других компаний", – сказал он.По словам министра,
проект Hyperloop потребует много усилий.О старте проекта
Hyperloop в Украине Омелян сообщил 22 февраля. К инициативе
присоединились Национальная академия наук Украины, госконцерн
"Укроборонпром", Каховский завод электросварочного оборудования и
другие.Hyperloop – проект вакуумного поезда, он представляет
собой систему трубопроводов для перемещения капсулы с пассажирами.
Скорость состава может достигать 1220 км/ч. Американский
предприниматель Илон Маск задумал проект в 2013 году. По его
словам, Hyperloop будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре
раза быстрее высокоскоростных поездов.Проект предполагает движение
специальных поездов внутри трубы, из которой откачан
воздух, благодаря чему теоретически в ней вероятно
осуществлять перевозки со скоростью, близкой к скорости
звука.Сейчас в США реализуется несколько подобных проектов. В
частности, строительство экспериментальной трассы в
январе 2016 года началось близко Лас-Вегаса (штат Невада).
Кроме того, сверхскоростная трасса должна появиться в Калифорнии и
соединить города Сан-Франциско и Лос-Анджелес. В
случае ее постройки расстояние почти в 600 км пассажиры будут
преодолевать только за 35 минут.В сентябре 2017 года Hyperloop
Transportation Technologies сообщила, что Индия может стать
первой страной, в которой откроют сверхскоростное пассажирское
сообщение в системе Hyperloop. Компания заявила, что
подписала с правительством штата Андхра-Прадеш соглашение,
которое предполагает соединить транспортом нового поколения города
Амаравати и Виджаявада.
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