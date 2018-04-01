Один сосед выстрелил другому в грудь из пистолета

Об этом рассказали в полиции Одесской области.

Происшествие произошло в одий из многоэтажек Малиновского района областного центра. На восьмом этаже балконная плита упала на балкон соседей снизу. Это стало причиной конфликта между жителями дома.

Во время ссоры житель квартиры с седьмого этажа выстрелил из травматического оружия соседа в грудь. Сейчас 30-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с травматическим ранением грудной клетки слева.

"Предварительно установлено, что в результате конфликта между соседями телесные повреждения также получила жительница квартиры на седьмом этаже. Их нанес хозяин квартиры сверху, куда женщина поднялась выяснять отношения после падения балконной плиты. Одесситка пожаловалась на соседа своему мужу и тот" решил конфликт "за помощью оружия. в настоящее время по обоим фактам начаты уголовные производства по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", - сообщили правоохранители.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Напомним, в Одессе во время празднования "Юморины 2018" на прохожего упал фрагмент фасада дома.