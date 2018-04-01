Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Мексику за бездействие в отношении потока мигрантов и наркотиков в США. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт американского президента.

“Мексика почти совсем ничего не делает, чтобы остановить потоки людей, которые идут через ее южную границу, а затем в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой, NAFTA (Североамериканская зона свободной торговли). Нужна стена!”, — написал Трамп.

Как сообщал Трамп считает нужным вывести силы США из Сирии.

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